ТОКИО, 25 фев — ПРАЙМ. Сокращение Россией добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день вряд ли окажет влияние на состояние цен на нефть в мире, заявил РИА Новости исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура, специалист в нефтегазовой отрасли. Казахстан приступил к отправке нефти в Германию по "Дружбе"

Эксперт прокомментировал объявленное решение России о сокращении с марта добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день, подчеркнув, что это его личная точка зрения.

"ОПЕК+ не будет компенсировать эту часть увеличением добычи, таким образом предложение на мировом нефтяном рынке сократится на эти 500 тысяч баррелей в день. Но если крупнейший мировой производитель нефти — США — увеличат добычу на 500 тысяч баррелей, то и предложение в мире не изменится. Если же США добычу не увеличат, то цены могут вырасти при условии, что спрос останется прежним. Поэтому спрос на нефть будет (более) важным фактором при прогнозировании изменений цен на нефть в дальнейшем", — сказал эксперт.

Сугиура пояснил, что пока, по данным Агентства энергетической информации США, краткосрочный прогноз цен на нефть заключается в том, что спрос и предложение будут вялыми, но предложение будет больше, поэтому цены будут иметь тенденцию к снижению. Добыча нефти в США за неделю не изменилась

"Таким образом, даже при сокращении добыч нефти Россией на 500 тысяч баррелей в день, с точки зрения предложения, все равно прогнозируется тенденция к снижению цен. С точки зрения спроса, восстановится ли спрос на сырую нефть или нет, будет зависеть от экономики Китая. Если восстановится спрос на нефть в Китае, включая сырую нефть и нефтепродукты, цены на нефть пойдут вверх. Если же восстановление экономики будет запаздывать, то и цены будут стагнировать. То есть даже при сокращении добычи в России на 500 тысяч баррелей это вряд ли скажется на ценах", — сказал эксперт.

Он пояснил, что при добыче Россией 10 миллионов баррелей в сутки 500 тысяч баррелей составляют 5% от общего объема. Но так как мировая добыча нефти равна 100 миллионам баррелей в день, то 500 тысяч — это лишь 0,5%.

"Другими словами, большого влияния не будет. Я считаю, что спрос Китая не нефть окажет большее влияние на цены, чем сокращение предложения на 500 тысяч баррелей в день. Даже если Россия сократит добычу на 500 тысяч баррелей, прогноз заключается в том, что на мировой спрос и предложение это почти не окажет влияния", — сказал Сугиура.

В феврале вице-премьер России Александр Новак анонсировал, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из складывающейся ситуации на рынке.