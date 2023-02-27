МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефтяные фьючерсы в понедельник утром несколько уменьшаются в рамках общего снижения котировок на финансовых рынках, что может говорить о настроениях "бегства от риска", свидетельствуют данные торгов. Россия прекратила поставки нефти в Польшу

По состоянию на 7.52 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,36%, до 82,52 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,29%, до 76,1 доллара.

Все говорит о том, что трейдеры на глобальных финансовых рынках, в том числе при торговле нефтяными фьючерсами, склонны к уходу от риска: основные фондовые индексы США в пятницу закрылись снижением свыше 1%, азиатские рынки в понедельник также опускаются.

Внимание трейдеров вновь переключилось на экономические перспективы, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) США, как ожидается, продолжит политику повышения учетной ставки. Опасения рецессии влияют на взгляды на перспективы нефтяного спроса, что негативно для котировок.

На негатив в нефтяных ценах может влиять и некоторое укрепление доллара — по крайней мере, его индекс (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднялся в пятницу на 0,6%, до 105,21 пункта, а сейчас торгуется на уровне 105,24 пункта. Показатель поднялся выше 105 пунктов впервые с начала января. Укрепление доллара делает менее доступными сырьевые товары при их покупке в другой валюте.