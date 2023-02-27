МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ведет прием нефти от грузоотправителей в свою трубопроводную систему в штатном режиме и без ограничений благодаря нормализации погоды, сообщили журналистам в компании. В США вновь сократилось количество нефтяных и газовых установок

"В настоящее время метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала КТК вблизи г.Новороссийск позволяют осуществлять перевалку нефти в штатном режиме, прием нефти от грузоотправителей на НПС "Тенгиз", НПС "Атырау" и НПС "Комсомольская" также осуществляется в штатном режиме без ограничений", — сообщили в КТК.

КТК остановил отгрузку нефти с терминала в Черном море в связи с неблагоприятной погодой 19 февраля, при этом резервуарный парк КТК был практически заполнен. После этого, 22 февраля, КТК остановил прием нефти в свою трубопроводную систему с казахстанского месторождения Тенгиз и прокачку нефти в свой резервуарный парк терминала в Черном море в связи с его затовареннностью. Перевалка нефти была возобновлена 22 февраля.

Как пояснили в КТК, с 24 по 26 февраля погода не позволяла проводить швартовку новых танкеров для погрузки нефти. Специалистами КТК с 24 по 25 февраля были завершены погрузочные операции на двух танкерах, и в период с 25 по 26 февраля перевалка нефти была остановлена. При этом прием нефти от грузоотправителей осуществлялся в сниженных режимах, заключили в компании.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума — РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.