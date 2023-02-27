Польша не оплатила поставки российской нефти на свои НПЗ
"Транснефть" прекратила прокачку нефти в Польшу из-за неуплаты маршрутных поручений
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. "Транснефть" в конце февраля должна была транспортировать российскую нефть на польские НПЗ, однако маршрутные поручения так и не были оформлены и оплачены, заявил РИА Новости пресс-секретарь и советник президента трубопроводной компании Игорь Демин.
Он пояснил, что "Транснефть" осуществляет экспорт в соответствии с графиком, который утверждает Министерство энергетики РФ, а также на основании маршрутных поручений, оформленных грузоотправителями.
"Однако маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были… В связи с этим транспортировка нефти в направлении Польши ПАО "Транснефть" не осуществляется", — сообщил Демин.
Кроме того, в график в оперативном порядке внесли изменения, исключив оттуда польских получателей.
Ранее концерн Orlen заявил, что Россия прекратила поставки нефти в Польшу.
https://1prime.ru/oil/20230227/839918226.html
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