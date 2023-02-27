МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. "Транснефть" в конце февраля должна была транспортировать российскую нефть на польские НПЗ, однако маршрутные поручения так и не были оформлены и оплачены, заявил РИА Новости пресс-секретарь и советник президента трубопроводной компании Игорь Демин. Россия прекратила поставки нефти в Польшу

Он пояснил, что "Транснефть" осуществляет экспорт в соответствии с графиком, который утверждает Министерство энергетики РФ, а также на основании маршрутных поручений, оформленных грузоотправителями.

"Однако маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были… В связи с этим транспортировка нефти в направлении Польши ПАО "Транснефть" не осуществляется", — сообщил Демин.

Кроме того, в график в оперативном порядке внесли изменения, исключив оттуда польских получателей.

Ранее концерн Orlen заявил, что Россия прекратила поставки нефти в Польшу.