АСТАНА, 27 фев — ПРАЙМ. Казахстанская национальная компания "КазТрансОйл" сдала первую партию нефти в объеме 20 тысяч тонн в систему нефтепроводов "Транснефти" для поставки в Германию, сообщила пресс-служба казахстанского трубопроводного оператора. Польша не оплатила поставки российской нефти на свои НПЗ

"АО "КазТрансОйл" 25 февраля осуществило сдачу 20 тысяч тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", — говорится в сообщении.

Правительство Германии в сентябре 2022 года заявило, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в год в направлении порта в Усть-Луге.

"Транснефть" 29 декабря сообщила, что получила заявку от "КазТрансОйла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год. Эту информацию подтвердила позднее и сама компания в Казахстане. Уточнялось, что 300 тысяч тонн из этого объема предполагается для прокачки в первом квартале. КТК примет нефть от грузоотправителей в штатном режиме

Первые 20 тысяч тонн нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Германии Казахстан планировал направить сначала в январе 2023 года, потом сроки сдвинулись на февраль, сообщало минэнерго республики.

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).

Правительство ФРГ передало 16 сентября прошлого года компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. В Федеральном административном суде подтвердили получение иска. Завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина.