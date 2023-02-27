МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефтяные фьючерсы в понедельник днем снижаются в пределах 0,5%, свидетельствуют данные торгов. Зря Байден хвастался: в США признали, что экономика трещит по швам

По состоянию на 14.59 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,46%, до 82,44 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,43%, до 75,97 доллара.

Негативным фактором для рынка "черного золота" выступают опасения по поводу экономических перспектив в связи с ужесточением монетарной политики Федеральной резервной системой США. Так, по итогам февральского заседания регулятор повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,5-4,75% годовых.

Однако трейдеры оценивают и комментарии гендиректора Vitol Group Рассела Харди, который прогнозирует рекордный спрос на нефть во второй половине 2023 года. "Перспектива повышения цен во второй половине года в диапазон 90-100 долларов за баррель очень вероятна", — отметил эксперт.