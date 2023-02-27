МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. "Транснефть" начала прокачку казахстанской нефти в направлении пункта сдачи "Адамова застава" в Польше для дальнейшей поставки в Германию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента трубопроводной компании Игорь Демин. Польша не оплатила поставки российской нефти на свои НПЗ

Казахстанская национальная компания "Казтрансойл" ранее в понедельник сообщила, что сдала первую партию нефти в объеме 20 тысяч тонн в систему "Транснефти" для поставки в Германию.

"Мы начали прокачку казахстанских объемов в направлении "Адамовой заставы", — прокомментировал представитель "Транснефти".

Правительство Германии в сентябре 2022 года заявило, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в год в направлении порта в Усть-Луге. Цены на нефть снижаются в пределах 0,5 процента

"Транснефть" сообщала, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год. Уточнялось, что 300 тысяч тонн из этого предполагается для прокачки в первом квартале. Изначально Казахстан планировал направить первые 20 тысяч тонн нефти в январе, но сроки сдвигались.

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" прекращена, сообщили РИА Новости ранее в понедельник в "Транснефти". В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года.