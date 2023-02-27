БЕРЛИН, 27 фев — ПРАЙМ. Германия готова к приостановке поставки транзитной нефти через трубопровод "Дружба", сообщила в понедельник представитель министерства экономики Германии Беате Барон на фоне прекращения поставок в Польшу. Зря Байден хвастался: в США признали, что экономика трещит по швам

Ранее советник президента трубопроводной компании Игорь Демин сообщил РИА Новости, что "Транснефть" должна была прокачать российскую нефть на польские НПЗ в конце февраля, но маршрутные поручения не были оформлены и оплачены, и поставки нефти в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого Минэнерго РФ. В результате "Транснефть" не ведет туда транспортировку. Демин также сообщил, что начата прокачка казахстанской нефти в направлении пункта сдачи "Адамова застава" в Польше для дальнейшей поставки в Германию.

"Мы приняли к сведению сообщения о прекращении поставок. Также как и в Польше мы в Германии совместно с предприятиями в последние месяцы обширно и последовательно подготавливались и стали, так сказать, независимыми от российского трубопровода. Россия тем самым не сможет использовать нефть против Германии", — заявила Барон на брифинге в Берлине.

Спикер добавила, что с начала спецоперации правительство Германии допускает, что поставки могут в любой момент быть приостановлены.

"Есть договоры о поставках с Казахстаном. Как они и транзит через "Дружбу" будут осуществляться, нам надо будет наблюдать", — добавила она.

Правительство Германии в сентябре 2022 года заявило, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в год в направлении порта в Усть-Луге. В конце прошлого года РИА Новости в пресс-службе минэкономики ФРГ сообщили, что в 2023 году не будут покупать российскую нефть.