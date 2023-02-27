МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются более чем на 0,5% на фоне опасений о возникновении рецессии, свидетельствуют данные торгов и комментарий экспертов.

По состоянию на 20.03 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,78%, до 82,17 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,68%, до 75,8 доллара.

В понедельник внимание рынков сосредоточено вокруг дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении ключевой ставки. Инвесторы опасаются, что "агрессивная" политика Федрезерва может стать причиной снижения экономической активности и начала мировой рецессии, что, в свою очередь, приведет к снижению спроса на "черное золото".

Так, усилила опасения статистика, опубликованная в прошлую пятницу. Потребительские расходы американцев в январе выросли на 1,8% к декабрю. Аналитики ожидали роста показателя только на 1,3%. Увеличение расходов сигнализирует об ускорении инфляции в стране.

Ранее в понедельник советник президента трубопроводной компании "Транснефть" Игорь Демин заявил о прекращении транспортировки российской нефти в Польшу из-за неоформленных и неоплаченных маршрутных поручений.

Аналитики ING, которых цитирует агентство MarketWatch, считают, что данные об ускорении инфляции в США "возобновили опасения по поводу повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в ближайшей перспективе и затмили перебои с поставками по нефтепроводу "Дружба" в Европу".