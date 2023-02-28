МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Волжский районный суд Самарской области во вторник проведет предварительное заседание по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщается в картотеке дел на сайте суда. Сербия построит нефтепровод в Венгрию для соединения с "Дружбой"

Предварительное слушание назначено на 10.30 (9.30 мск).

Аферу вскрыли после международного скандала в апреле 2019 года, когда в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки пришлось прервать, с 1 июля они были полностью восстановлены.

По мнению следствия, фигуранты дела украли нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей и, чтобы скрыть хищение, весной 2019 года влили в трубопровод "грязную" нефть с хлорсодержащими соединениями. Загрязненная нефть попала в магистральную трубопроводную систему, в результате чего восемь резервуаров парка "Лопатино" пришли в непригодное состояние.

Согласно материалам дела, размещенным на сайте суда, на скамье подсудимых окажутся четыре человека: экс-гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, замгендиректор компании Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, а также сотрудник линейной производственно-диспетчерской станции (ЛДПС) "Лопатино" (входит в структуру "Транснефть-Дружбы") Роман Гладков.