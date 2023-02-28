МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. При этом по итогам февраля котировки могут показать снижение четвертый месяц подряд.

Нефтяные качалки в Татарстане

Цены на нефть снижаются более чем на 0,5 процента

По состоянию на 7.31 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,23% — до 82,23 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,32%, до 75,92 доллара.

Днем ранее нефтяные котировки снизились на 1%.

По итогам февраля цены на нефть могут показать снижение четвертый месяц подряд. Федеральная резервная система США, как ожидается, в марте продолжит повышение ключевой ставки. Это усиливает на рынках опасения возможной рецессии, что отражается в том числе и на прогнозах спроса на нефть.

Рынки также ожидают в среду публикацию недельных данных по коммерческим запасам нефти в США. Аналитики полагают, что за неделю по 24 февраля запасы в стране выросли лишь на 0,4 миллиона баррелей после увеличения на 7,6 миллиона баррелей неделей ранее.