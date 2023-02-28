Goldman Sachs: на рынке нефти может возникнуть дефицит во второй половине 2023 года
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. На рынке нефти во второй половине 2023 года может сформироваться дефицит на фоне резкого восстановления спроса в Китае и стагнирующего предложения, из-за чего альянс ОПЕК+ на заседании в июне может принять решение увеличить добычу. Об этом говорится в аналитической записке Goldman Sachs.
В октябре страны ОПЕК+ договорились сократить совокупную нефтедобычу на 2 млн баррелей в день до конца 2023 года.
В Goldman Sachs ожидают, что цены на нефть к декабрю постепенно вырастут до 100 долларов за баррель при условии увеличения добычи ОПЕК+ во второй половине года на 1 млн баррелей в день.
Если ОПЕК+ не станет менять уровни добычи, тогда цены на Brent к декабрю могут достичь 107 долларов за баррель и продолжить расти дальше.
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман в феврале заявил, что текущая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи будет оставаться в силе до конца года. Тем не менее он с осторожностью относится к прогнозам спроса в Китае.
Россия планирует сократить производство нефти в марте на 500 000 баррелей в день, или на 5% от объемов нефтедобычи в стране.
Между тем в Goldman Sachs понизили прогноз цены на нефть Brent во 2-м квартале до 90 долларов за баррель против предыдущей оценки 105 долларов за баррель.
"Исторически ОПЕК повышала добычу при увеличении потребления в США, однако картель осторожно реагировал на изменения спроса в Китае", — говорят аналитики банка.
https://1prime.ru/oil/20230228/839929168.html