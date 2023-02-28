МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Мировой рынок нефти на данный момент профицитен, решение о сокращении добычи нефти в России в марте направлено на то, чтобы сбалансировать его, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"В данный момент на рынке наблюдается некоторый профицит. Соответственно, то решение, которые принято правительством — о сокращении объемов добычи в Российской Федерации — направлено на то, чтобы сбалансировать рынок", — сказал Дюков.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из складывающейся на рынке ситуации, добавил он.
https://1prime.ru/oil/20230228/839932696.html
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