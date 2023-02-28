МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Волатильность на мировом рынке нефти в 2023 году будет относительно высокая, а цены на сырье — в диапазоне от 80 до 110 долларов, ожидает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Goldman Sachs предрек дефицит нефти на мировых рынках в 2023 году

"Волатильность будет относительно высокая. Но при этом есть ряд инструментов, которые позволяют с этой волатильностью работать. ОПЕК+ — это один из ключевых механизмов, который позволяет снижать волатильность на рынке. ОПЕК+ эффективно справляется с этой задачей. …Наиболее вероятный диапазон — от 80 до 110 (долларов за баррель — ред.)", — ответил Дюков на вопрос об ожиданиях на нефтяном рынке в этом году.

"И потребление, и производство не стоят на месте. Много факторов определяют баланс на рынке. Многое будет зависеть от того, что будет с мировой экономикой в этом году, каким будет эффект от снятия ковидных ограничений в КНР, а также огромное количество других факторов, которые будут влиять на спрос на нефть", — добавил глава "Газпром нефти".