МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в текущей ситуации на рынке продолжает устойчиво функционировать, добывать и продавать нефть, заявил глава компании Александр Дюков. В Японии оценили, как сокращение добычи нефти в России скажется на ценах

"Что касается работы компании, то наша компания продолжает устойчиво функционировать. Мы добываем и продаем нефть", — сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24".

Дюков отметил, что на мировом рынке нефти в настоящий момент есть небольшой профицит. В этой связи, решение российского правительства сократить добычу нефти в стране в марте позволит сбалансировать ситуацию.

"С другой стороны, то что мы видим, то, что происходит на рынке, те санкции, которые вводятся, и необходимость для российских компаний перенаправлять экспортные потоки нефти и нефтепродуктов, приводит к тому, что рынок меняет свою структуру. И это приводит к дополнительным расходам", — заключил он.

Вице-премьер РФ Александр Новак в начале февраля заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Такое решение, сказал он, будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты, а при принятии дальнейших решений РФ будет действовать, исходя из ситуации на рынке.