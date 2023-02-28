МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем растут более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Дюков назвал ожидаемые цены на нефть в 2023 году

По состоянию на 14.03 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,34% — до 83,14 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,56%, до 76,89 доллара.

Положительной динамике на нефтяном рынке способствуют различные факторы. Так, например, инвесторы ожидают роста спроса со стороны Китая после снятия коронавирусных ограничений.

"Данные из Китая продолжают показывать улучшение уровня мобильности, но ожидаются более конкретные признаки подъема активности", — сказала агентству Блумберг старший рыночный стратег Saxo Capital Markets Pte Чару Чанана (Charu Chanana).

Кроме того, трейдеры оценивают комментарии главы "Газпром нефти" Александра Дюкова, который ожидает высокой волатильности на мировом рынке нефти в 2023 году, а цены на сырье — в диапазоне от 80 до 110 долларов.