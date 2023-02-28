ВАРШАВА, 28 фев — ПРАЙМ. Поставки в Польшу российской нефти были остановлены после визита в Варшаву президента США Джо Байдена, заявил журналистам председатель правления польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек. В Польше заявили, что получают от России "около ноля" процентов нефти

Байден посетил республику 20-22 февраля.

"Было два контракта – с "Роснефтью" и "Татнефтью". Один из этих контрактов закончился в конце января, поэтому в конце января я объявлял, что в польской системе 90% нефти диверсифицировано. Второй контракт, с "Татнефтью", который был подписан в 2015 году, — это 10% нефти в нашей системе, заканчивается в 2024 году. Но после визита президента Байдена были остановлены поставки этой нефти в Польшу", — сказал Обайтек.

При этом он заявил, что польский энергетический сектор не пострадал от отсутствия поставок нефти из России. "Мы ни в каком случае не чувствуем этого. Мы полностью обеспечены нефтью с таких направлений, как Северное море, Западная Африка, Мексиканский залив, Персидский залив", — сказал глава Orlen.

В январе Orlen отказался от продления контракта на поставку нефти с российской компанией "Роснефть", от которой он каждый месяц получал 300 тысяч тонн сырья.

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин заявлял в понедельник, что трубопроводная компания должна была прокачать российскую нефть на польские НПЗ в конце февраля, но маршрутные поручения не были оформлены и оплачены, и поставки нефти в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого Минэнерго РФ, в результате "Транснефть" не ведет туда транспортировку.