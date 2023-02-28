МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером поднимаются более чем на 1,5%, рынки оценивают перспективы роста спроса на этот вид сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта.

По состоянию на 19.02 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,83% — до 83,54 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 2,11%, до 77,28 доллара.

Во вторник инвесторы оценивают перспективы роста спроса на "черное золото" со стороны Китая на фоне восстановления экономики страны после снятия коронавирусных ограничений. Также они ожидают предстоящую в среду публикацию недельных данных по коммерческим запасам нефти в США. Аналитики полагают, что за неделю по 24 февраля запасы в стране выросли лишь на 0,4 миллиона баррелей после увеличения на 7,6 миллиона баррелей неделей ранее.

"Фундаментальные события продолжают уравновешивать друг друга", — сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen). "Но поскольку повышение ставки Федрезерва США уже оценено, а рынок недооценивает восстановление Китая и рост спроса в Индии, я считаю, что мы готовимся к отскоку — хотя и в ограниченном диапазоне", — заключил эксперт.