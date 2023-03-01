МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, выросли по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Польшу насильно заставили разлюбить российскую нефть

Как в среднем считают 11 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 18-24 февраля увеличились на 1 млн баррелей. Четверо аналитиков прогнозируют сокращение запасов, а семеро — их увеличение. Оценки варьируются от —2 млн баррелей до +4,8 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в среду, в 15.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, увеличились на 500 000 баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —2 млн баррелей до +2,5 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе сократились на 500 000 баррелей. Оценки варьируются от —2 млн баррелей до +2,2 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, снизилась на 0,3 процентного пункта, до 85,6%. Прогнозы варьируются от —1 процентного пункта до повышения на 1 процентный пункт. Три аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти на отчетной неделе на 6,2 млн баррелей, сокращение запасов бензина на 1,8 млн баррелей и снижение запасов дизельного топлива на 341 000 баррелей, согласно источнику.