МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Объемы производства нефти в США в декабре сократились до 12,10 млн баррелей в день, минимума с августа 2022 года. На это указывают данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, опубликованные во вторник. Аналитики спрогнозировали увеличение запасов нефти в США

В Техасе добыча снизилась на 1,2%, до 5,15 млн баррелей в день, что стало минимумом с августа 2022 года, сообщили в EIA. Добыча в Северной Дакоте упала на 12,5%, до примерно 950 000 баррелей в день. Это минимум с апреля 2022 года.

В Нью-Мексико производство нефти в декабре увеличилось на 2,7%, до рекордного максимума 1,77 млн баррелей в день, согласно данным EIA.

Между тем поставки нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке США в декабре упали до 19,49 млн баррелей в день, минимума с марта 2021 года, сообщили в ведомстве. Этот показатель позволяет оценить спрос на топливо.

Поставки моторного бензина на потребительский рынок в декабре снизились до 8,57 млн баррелей в день, что стало минимумом с января 2022 года. Польшу насильно заставили разлюбить российскую нефть

Производство природного газа в континентальных штатах США в декабре упало на 3,1 млрд кубических футов в день, до 109,2 млрд кубических футов в день, в то время как в ноябре добыча достигла рекордного максимума 112,3 млрд кубических футов в день, говорится в отчете EIA.

Это самое значительное месячное падение добычи с февраля 2021 года, когда из-за заморозков производство газа снизилось на рекордные 7,9 млрд кубических футов в день.

В Техасе добыча газа снизилась на 1,6%, до 31,3 млрд кубических футов в день, а в Пенсильвании производство упало на 2,3%, до 19,7 млрд кубических футов в день.

В октябре 2022 года добыча природного газа в Техасе достигла рекордного максимума 31,9 млрд кубических футов в день. В Пенсильвании рекордный максимум был установлен в декабре 2021 года — тогда производство составило 21,8 млрд кубических футов в день.