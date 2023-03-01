ПЕКИН, 1 мар — ПРАЙМ. Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC) обнаружила крупное нефтяное месторождение в Бохайском заливе, запасы которого составляют 100 миллионов тонн сырой нефти, говорится в заявлении компании. Китай опубликовал экономическую статистику за февраль

"1 марта Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация объявила, что в Бохайском заливе было открыто нефтяное месторождение – "Бочжун 26-6", запасы нефти которого составляют 100 миллионов тонн", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.

По оценке компании, скважина на месторождении способна ежедневно давать около 2 040 баррелей сырой нефти и 320 тысяч кубометров газа.

Как уточнило в среду Центральное телевидение Китая, нефтяное месторождение располагается в южной части Бохайского залива в Желтом море, примерно в 170 километрах от города Тяньцзиня. Средняя глубина воды над месторождением составляет около 22,1 метра.

В сентябре 2021 года CNOOC объявила об открытии в Бохайском заливе месторождения "Кэньли 10-2", запасы которого превышают 100 миллионов тонн нефти.

Ранее китайская нефтехимическая корпорация Sinopec сообщала в прогнозе о том, что потребление нефти в Китае достигнет пика примерно в 2026 году, что в среднем опережает мировой уровень на четыре года. Ожидается, что пиковое значение составит около 800 миллионов тонн, а затем объемы потребления будут уменьшаться из года в год.