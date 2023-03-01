МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Россия не намерена продавать нефть любой ценой только ради объема, этот принцип заложен в сокращении добычи страны в марте, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Польшу насильно заставили разлюбить российскую нефть

Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из складывающейся на рынке ситуации, добавил он.

"Важно понимать принципы, которые заложены в это сокращение. Их очень четко обозначил президент, и Александр Валентинович Новак, — это то, что нет задачи продавать нефть любой ценой, просто продавать ради объема", — заявил Сорокин в ходе Ближневосточной конференции междугородного дискуссионного клуба "Валдай".