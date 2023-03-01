МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки нефти, в феврале увеличилась на 0,2% по отношению к январю — до 49,56 доллара за баррель, а в годовом выражении — снизилась в 1,9 раза, следует из сообщения в телеграм-канале Минфина России. Минэнерго назвало принцип сокращения добычи нефти в России

"Средняя цена на нефть марки Urals в феврале 2023 года сложилась в размере 49,56 доллара за баррель, что в 1,86 раза ниже, чем в феврале 2022 года (92,15 доллара за баррель)", — говорится в сообщении ведомства.

В январе марка Urals стоила в среднем 49,48 доллара за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-феврале 2023 года сложилась в размере 49,52 доллара за баррель против 88,89 доллара за баррель годом ранее.