МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к снижению после утреннего роста, свидетельствуют данные торгов. Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 20,4 миллиарда рублей

По состоянию на 14.17 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,74% — до 82,84 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,96%, до 76,31 доллара.

Утром в среду нефтяной рынок показывал положительную динамику. Этому способствовала статистика из Китая, свидетельствующая об оживлении деловой активности и дающая надежду на рост спроса на сырье.

Однако днем цены на "черное золото" перешли к снижению. Чуть раньше пресс-служба национальной компании "Казтрансойл" сообщила, что Казахстан планирует в марте поставить 20 тысяч тонн казахстанской нефти в направлении Германии по системе нефтепроводов "Транснефти".