Цены на нефть перешли к снижению после утреннего роста
Мировые цены на нефть в среду днем перешли к снижению до 82,84 доллара за баррель
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к снижению после утреннего роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.17 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,74% — до 82,84 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,96%, до 76,31 доллара.
Утром в среду нефтяной рынок показывал положительную динамику. Этому способствовала статистика из Китая, свидетельствующая об оживлении деловой активности и дающая надежду на рост спроса на сырье.
Однако днем цены на "черное золото" перешли к снижению. Чуть раньше пресс-служба национальной компании "Казтрансойл" сообщила, что Казахстан планирует в марте поставить 20 тысяч тонн казахстанской нефти в направлении Германии по системе нефтепроводов "Транснефти".
https://1prime.ru/oil/20230301/839945075.html
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