МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Вопрос перехода на независимые российские бенчмарки стоимости нефти вместо используемых сейчас может быть решен в этом году, сообщило Минэнерго РФ по итогам заседания комитетов Госдумы с участием министра энергетики Николая Шульгинова. Набиуллина рассказала о бенчмарке экспортной цены на российскую нефть

"Депутаты поинтересовались у главы энергетического ведомства и о перспективах создания отечественного индикатора, который отражал бы нефтяные спрос и предложение именно на российские поставки (российский бенчмарк). По словам Николая Шульгинова, вопрос перехода на независимые отечественные источники информации о стоимости нефти вместо используемых сейчас может быть решен в этом году", — сообщило Минэнерго.