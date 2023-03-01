Минэнерго рассказало о переходе на российские бенчмарки стоимости нефти
Минэнерго: переход на свой бенчмарк для российской нефти может произойти в 2023 году
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Вопрос перехода на независимые российские бенчмарки стоимости нефти вместо используемых сейчас может быть решен в этом году, сообщило Минэнерго РФ по итогам заседания комитетов Госдумы с участием министра энергетики Николая Шульгинова.
"Депутаты поинтересовались у главы энергетического ведомства и о перспективах создания отечественного индикатора, который отражал бы нефтяные спрос и предложение именно на российские поставки (российский бенчмарк). По словам Николая Шульгинова, вопрос перехода на независимые отечественные источники информации о стоимости нефти вместо используемых сейчас может быть решен в этом году", — сообщило Минэнерго.
https://1prime.ru/oil/20230301/839946490.html
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