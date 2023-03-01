МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 февраля, увеличились на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,2%, — до 480,2 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. СМИ: в Германии хотят запретить отопление нефтью и газом к 2045 году

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста запасов на 0,46 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в США при этом не изменился: показатель остается на уровне 371,6 миллиона баррелей с января. До того эти запасы снижались еженедельно начиная с сентября 2021 года. В итоге сейчас резерв находится на минимуме с декабря 1983 года.

А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период выросли до 40,7 миллиона с 40,4 миллиона баррелей.

В то же время запасы бензина в США неожиданно снизились — на 0,9 миллиона баррелей (на 0,4%), до 239,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ждали роста показателя на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов же поднялись на 0,2 миллиона баррелей (на 0,1%) и составили 122,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось, напротив, снижение на 0,5 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 24 февраля, осталась на уровне трех предшествовавших недель в 12,3 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

А в среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,3 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в ноябре составила 12,375 миллиона баррелей в сутки. Согласно же предварительным данным, добыча в декабре составила 12,3 миллиона баррелей в день, в январе — 12,37 миллиона, а за весь прошлый год добыча в среднем составила 11,9 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 7 февраля повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 80 тысяч баррелей в день, до 12,49 миллиона, но при этом понизило прогноз на следующий год на 160 тысяч баррелей в сутки — до 12,65 миллиона баррелей в день.