МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Экспорт нефти из США за неделю, завершившуюся 24 февраля, вырос на 22% по сравнению с предыдущей неделей и составил 5,629 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Белоруссия и Китай нарастят использование нацвалют в торговле

Таким образом, показатель экспорта оказался рекордным. Предыдущий максимум был зафиксирован за неделю по 21 октября 2022 года, он составлял 5,129 миллиона баррелей в день.

Экспорт нефтепродуктов за отчетный период снизился на 8,2% и составил 5,499 миллиона баррелей в сутки.

Импорт нефти в США за неделю, завершившуюся 24 февраля, сократился на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей, до 6,208 миллиона баррелей в сутки. Импорт нефтепродуктов за тот же период уменьшился на 10,2%, до 1,854 миллиона баррелей в день.