Экспорт нефти из США за неделю вырос до 5,6 миллиона баррелей в сутки
Экспорт нефти из США за неделю вырос до рекордных 5,6 миллиона баррелей в сутки
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Экспорт нефти из США за неделю, завершившуюся 24 февраля, вырос на 22% по сравнению с предыдущей неделей и составил 5,629 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Таким образом, показатель экспорта оказался рекордным. Предыдущий максимум был зафиксирован за неделю по 21 октября 2022 года, он составлял 5,129 миллиона баррелей в день.
Экспорт нефтепродуктов за отчетный период снизился на 8,2% и составил 5,499 миллиона баррелей в сутки.
Импорт нефти в США за неделю, завершившуюся 24 февраля, сократился на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей, до 6,208 миллиона баррелей в сутки. Импорт нефтепродуктов за тот же период уменьшился на 10,2%, до 1,854 миллиона баррелей в день.
https://1prime.ru/oil/20230301/839948966.html
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