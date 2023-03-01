МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Мониторинг цен на российскую экспортную нефть будет проводиться ежемесячно, в нем будут учитываться данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, агентства Argus и ФТС, следует из приказа Минэнерго. Спад российской экономики в январе замедлился до 3,2 процента

На официальном портале правовой информации опубликован приказ Минэнерго о порядке мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. "Мониторинг цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт, осуществляется ежемесячно и включает сбор, сопоставление информации о ценах на российскую нефть и другие марки нефти и подготовку отчета о результатах мониторинга цен", — говорится в документе.

"При мониторинге цен подлежит сбору следующая информация о ценах на российскую нефть и другие марки нефти: предоставляемая АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа", публикуемая международным цеховым агентством Argus, предоставляемая ФТС о статистической стоимости российской нефти, поставляемой на экспорт, в Минэнерго", — говорится в приказе.

Как уточняется в документе, СПбМТСБ будет предоставлять Минэнерго до пятого числа каждого месяца данные о сводных ценах на нефть марки Urals, отгруженную из портов Новороссийска, Усть-Луги и Приморска, а также сведения о стоимости нефти "Восточная Сибирь — Тихий Океан ВСТО (ESPO), отгружаемой через Козьмино. Расчёт цен будет на условиях FOB (то есть без учета транспортных расходов).

При этом стоимость обеих марок будет сравниваться с ключевыми иностранными марками, представленными на мировых рынках, отметили в министерстве. Отчет о результатах мониторинга цен Минэнерго будет составлять не позднее 10-го числа каждого месяца. Сам приказ Минэнерго вступает в силу с 4 марта.

Новый порядок мониторинга цен на нефть позволит отслеживать реальную стоимость реализации российской нефти, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"Новый порядок мониторинга цен на нефть позволит отслеживать реальную стоимость реализации российской нефти, чтобы не продавать наши ресурсы по сниженным ценам из-за введенного "потолка" со стороны недружественных государств", — сказал Шульгинов, слова которого приведены в сообщении Минэнерго РФ.

Кроме того, обновленный порядок наблюдения за экспортными ценами станет удобным механизмом для налогообложения нефтяной отрасли, добавил он.