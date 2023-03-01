МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером вновь перешли к снижению после публикации данных о росте запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.52 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,14% — до 83,33 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,48%, до 76,68 доллара.

В среду цены на нефть демонстрируют волатильную динамику. Так, утром нефтяные котировки увеличивались, но днем перешли к снижению. Позже стоимость "черного золота" вновь начала расти, а после публикации статистики по запасам этого вида сырья в США вернулась к снижению.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 февраля, увеличились на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,2%, — до 480,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов лишь на 0,46 миллиона баррелей. Таким образом, запасы растут десятую неделю подряд.

При этом запасы бензина в США неожиданно снизились — на 0,9 миллиона баррелей (на 0,4%), до 239,2 миллиона баррелей при прогнозе роста на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов же поднялись на 0,2 миллиона баррелей и составили 122,1 миллиона баррелей, хотя прогнозировалось снижение на 0,5 миллиона баррелей.