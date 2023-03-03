МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российским предприятиям нужно активно развивать собственные, отечественные высокие нефтесервисные технологии и объединять усилия, чтобы на горизонте до 2030 года сервисная отрасль динамично росла, а добычная — не потеряла свои объемы, считают эксперты "Яков и Партнеры". Силуанов: Россия рассчитывает нарастить добычу углеводородов в 2023 году

Практически все нефтесервисные компании из недружественных стран, включая большую четверку Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford, заявили в прошлом году о приостановке деятельности в России. Часть из них решили продать активы местному менеджменту, который самостоятельно продолжает работу без поддержки глобальных компаний и доступа к технологическим ресурсам, поясняют эксперты.

"У России есть все шансы увеличить объем рынка нефтесервисов с 20 до 24 миллиардов долларов к 2030 году и сохранить объемы добычи на высоком уровне, но для этого надо наконец приступить к решению накопившихся проблем. В противном случае она рискует потерять до 20% добычи, в первую очередь из-за нехватки высокотехнологичных сервисов, предоставляемых исключительно западными компаниями", — пишут эксперты в своем исследовании "Перспективы развития нефтесервисной отрасли в России до 2030 года".

Наиболее востребованная технология для поддержания объемов добычи нефти — технология гидроразрыва пласта (ГРП), напоминают эксперты. Сейчас 52% рынка в РФ представлены компаниями из недружественных стран, а доля отечественного оборудования ГРП составляет менее 1%, уточняют они. Российский рынок РУС (роторно-управляемые системы, оборудование, позволяющее управлять траекторией скважины) на 100% зависит от импорта. Шельфовые технологии также сильно зависят от него, добавляют специалисты.

"Текущая модель взаимодействия вертикально-интегрированных нефтяных компаний и OFS (oilfield services, рынка нефтесервисных услуг — ред.) не позволяет отечественным нефтесервисам инвестировать в исследования и разработки (R&D), что приводит к высокой зависимости от западных технологий, а инвестиционные возможности независимых нефтесервисов в России сильно ограничены", — указано в исследовании.

Как отмечают авторы, для нивелирования рисков снижения добычи и развития рынка нефтесервиса в России до 2030 года необходимо: утвердить список первоочередных (критически важных) технологий для развития отечественных сегментов нефтесервиса; согласовать с нефтяниками целевые объемы спроса и необходимые параметры качества технологий; согласовать с нефтяниками, производителями оборудования, нефтесервисами распределение мероприятий в рамках дорожной карты формирования технологий и меры господдержки по сегментам нефтесервиса.