ХАРТУМ, 3 мар — ПРАЙМ. Судан открыт к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти, ведутся переговоры с российскими компаниями "Роснефть" и "Зарубежнефть", заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла.
"Она (Россия – ред.) – государство с большими технологическими возможностями, поэтому мы открыты к сотрудничеству с ней в вопросах добычи нефти, даже в развитии инфраструктуры. Мы начали переговоры с российскими компаниями, в частности с "Роснефтью" и "Зарубежнефтью", — сказал Абдалла.
Суданский министр отметил, что несколько российских компаний работают в сфере нефти и газа в стране.
Директор департамента международного сотрудничества Минэнерго РФ Дмитрий Семенов ранее заявил, что Россия обсуждает с Суданом расширение сотрудничества в нефтяной сфере за пределы только добычи, готова совместно работать над технологиями повышения нефтеотдачи, утилизации попутного газа, нефтепереработкой и нефтехимией.
https://1prime.ru/oil/20230303/839961944.html
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