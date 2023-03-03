БАКУ, 3 мар — ПРАЙМ. Доходы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) от газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в Каспийском море в январе-феврале выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении фонда.
"В январе-феврале текущего года доходы, полученные ГНФАР с газоконденсатного месторождения (от продажи газа и конденсата) "Шахдениз", составил 534,751 миллионов долларов США, что больше в 2,4 раза в годовом соотношении", — сообщает ГНФАР.
В январе-феврале прошлого года этот показатель составил 227,557 миллионов долларов.
Договор о долевом распределении добычи с месторождения "Шахдениз" был подписан и ратифицирован в 1996 году. В проекте участвуют компании BP (оператор — 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), "Лукойл" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).
https://1prime.ru/oil/20230303/839967110.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.