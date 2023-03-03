БАКУ, 3 мар — ПРАЙМ. Доходы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) от газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в Каспийском море в январе-феврале выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении фонда. Названы условия стабильной добычи нефти в России

"В январе-феврале текущего года доходы, полученные ГНФАР с газоконденсатного месторождения (от продажи газа и конденсата) "Шахдениз", составил 534,751 миллионов долларов США, что больше в 2,4 раза в годовом соотношении", — сообщает ГНФАР.

В январе-феврале прошлого года этот показатель составил 227,557 миллионов долларов.

Договор о долевом распределении добычи с месторождения "Шахдениз" был подписан и ратифицирован в 1996 году. В проекте участвуют компании BP (оператор — 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), "Лукойл" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).