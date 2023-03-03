МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть готовятся завершить неделю ростом более чем на 1,5%, свидетельствуют данные торгов. В Судане рассказали о планах по тендерам на нефтегазовые месторождения

По состоянию на 14.35 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,52%, до 84,31 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,46%, до 77,8 доллара.

По итогам недели цена нефти марки Brent может показать рост на 1,64%, а марки WTI — на 1,86%.

Одним из главных факторов для котировок на этой неделе стал рост спроса со стороны Китая после упразднения коронавирусных ограничений.

Позднее в ходе торгов трейдеры ждут публикации недельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company. Ранее, за неделю по 27 февраля, их число сократилось на семь — до 600 агрегатов.