МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть резко ускорили снижение после выхода публикации газеты The Wall Street Journal, которая со ссылкой на неназванных эмиратских чиновников написала, что ОАЭ ведут внутренние обсуждения о возможности выхода из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Нефть несколько дешевеет перед выходом данных о буровой деятельности в США

По состоянию на 17.25 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,1% — до 82,97 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 2,25%, до 76,4 доллара. До публикации стоимость Brent составляла около 84 долларов, WTI — 77,5 доллара. Максимально Brent опускалась примерно на 2,8%, до 82,41 доллара, а WTI — на 2,9%, до 75,88 доллара.

"ОАЭ ведут внутренние дискуссии о выходе из ОПЕК. Это решение потрясет картель и подорвет его влияние на мировых нефтяных рынках", — пишет WSJ, ссылаясь на слова неназванных эмиратских чиновников.

Отмечается, что из-за участия в ОПЕК страна вынуждена добывать меньше нефти, чем способна по объему производственных мощностей, что наносит ущерб нефтяным доходам. "Она давно настаивала на увеличении добычи, но саудовцы отказывались", — говорится в материале со ссылкой на делегатов ОПЕК.