МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть вернулись к росту после опровержения новости о возможности выхода ОАЭ из ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть проявили волатильность на новости о планах ОАЭ выйти из ОПЕК

По состоянию на 21.06 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,18%, до 85,75 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,68%, до 79,46 доллара.

По итогам недели цена нефти марки Brent может показать рост на 3,52%, WTI — на 3,68%. Так, стоимость нефти растет четвертый день подряд.

Ранее в пятницу газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных эмиратских чиновников, сообщила, что ОАЭ ведут внутренние обсуждения о возможности выхода из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). После новости о возможном выходе страны из организации стоимость нефти начала демонстрировать падение более чем на 2%. Позже, также с ссылкой на неназванного чиновника, агентство Блумберг заявило, что у ОАЭ нет планов по выходу из ОПЕК. После опровержения нефтяные котировки вернулись к росту.

"Реакция ОАЭ на эту новость говорит об их убежденности в необходимости предотвратить падение цен на нефть", — приводит агентство Блумберг мнение главы глобального отдела энергетической стратегии в JP Morgan Христиана Малека (Christyan Malek).

В пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 3 марта их число сократилось на восемь — до 592 агрегатов.