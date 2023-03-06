МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Саудовская Аравия повысила апрельские нефтяные цены для Азии и Европы — страна оказала влияние на рынок, пользуясь положением крупнейшего в мире экспортера топлива, пишет информагентство Bloomberg. Цены на нефть растут после опровержения новости о выходе ОАЭ из ОПЕК

По информации агентства, официальная отпускная стоимость нефти марки Arab Light для азиатских стран увеличилась на $2,5 за баррель, а нефть от компании Saudi Aramco для рынка Европы подорожала на $1 за баррель.

Как считают эксперты, Саудовская Аравия в значительной мере изменила сформированный ранее график поставок в связи с кризисом на Украине, который существенно повлиял на мировой энергетический рынок.