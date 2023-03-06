Саудовская Аравия спровоцировала повышение нефтяных цен для Европы и Азии
Саудовская Аравия спровоцировала повышение апрельских цен на нефть для Европы и Азии
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Саудовская Аравия повысила апрельские нефтяные цены для Азии и Европы — страна оказала влияние на рынок, пользуясь положением крупнейшего в мире экспортера топлива, пишет информагентство Bloomberg.
По информации агентства, официальная отпускная стоимость нефти марки Arab Light для азиатских стран увеличилась на $2,5 за баррель, а нефть от компании Saudi Aramco для рынка Европы подорожала на $1 за баррель.
Как считают эксперты, Саудовская Аравия в значительной мере изменила сформированный ранее график поставок в связи с кризисом на Украине, который существенно повлиял на мировой энергетический рынок.
https://1prime.ru/oil/20230306/839979685.html
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