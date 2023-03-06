Bloomberg пообещал нефть по 100 долларов в четвертом квартале
Bloomberg: нефть в четвертом квартале 2023 года подорожает до 100 долларов за баррель
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Цена на нефть в четвертом квартале 2023 года повысится до $100 за баррель, — такой прогноз дал в беседе с Bloomberg глава отдела исследований сырьевых товаров Goldman Джефф Карри.
По его мнению, нефть подорожает в связи с сокращением ее запасов в мире и стабилизацией денежной массы.
Кроме того, Карри отметил, что на рост цены должна повлиять отмена Китаем строгой политики антиковидных ограничений.
https://1prime.ru/oil/20230306/839980832.html
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