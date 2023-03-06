МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Цена на нефть в четвертом квартале 2023 года повысится до $100 за баррель, — такой прогноз дал в беседе с Bloomberg глава отдела исследований сырьевых товаров Goldman Джефф Карри. Фон дер Ляйен оценила сегодняшнюю зависимость ЕС от газа и нефти из России

По его мнению, нефть подорожает в связи с сокращением ее запасов в мире и стабилизацией денежной массы.

Кроме того, Карри отметил, что на рост цены должна повлиять отмена Китаем строгой политики антиковидных ограничений.