МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в прошлом году достигла рекордной нефтепереработки — более 41 миллиона тонн, сообщил директор дирекции переработки нефти и газа компании Олег Ведерников. Европа прошла зиму с рекордными запасами газа в хранилищах

"Мы полностью выполнили план 2022 года. Для нас это уже рекордный год: мы не только превысили показатели 2021-го, но и установили рекорд по объему переработки в России (с учетом доли в "Ярославнефтеоргсинтезе") — более 41 миллиона тонн", — сказал Ведерников в интервью корпоративному изданию "Газпрома".

"Мы планируем, что в 2023 году все наши заводы будут работать на технологическом максимуме (с учетом плановых ремонтов), и здесь важно отметить, что при сохраненном объеме загрузки наших НПЗ мы сможем дать рынку больше продукции благодаря реализованным проектам повышения эффективности и глубины переработки", — добавил он.