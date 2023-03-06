МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. "Газпром нефть" продолжит поиск и развитие собственных технологий в нефтепереработке, чтобы стабильно снабжать внутренний рынок качественными нефтепродуктами, сообщил директор дирекции переработки нефти и газа компании Олег Ведерников. "Газпром нефть" достигла рекордной нефтепереработки в 2022 году

"Нашим приоритетом всегда было надежное снабжение российского рынка качественными нефтепродуктами. Именно для этого мы ведем модернизацию НПЗ, повышаем глубину переработки, внедряем современные цифровые решения. Если говорить подробнее, то первое, что мы считаем важным для себя, – это продолжать поиск и развитие собственных технологий. Этим занимается наше дочернее предприятие "Газпромнефть – Промышленные инновации", — сказал Ведерников в интервью корпоративному изданию "Газпрома".

По его словам, также компания планирует расширять производство деталей для всего применяемого оборудования и внедрять цифровые продукты для увеличения эффективности бизнес-процессов. "Все это: собственные технологии, собственное производство, максимально независимое цифровое обеспечение – формирует основу технологического суверенитета", — подчеркнул топ-менеджер.

Что касается отдельных проектов модернизации НПЗ, то на Омском НПЗ введена в эксплуатацию установка замедленного коксования (УЗК), производящая кокс для алюминиевой промышленности. "Уже через год эта установка сможет производить уникальный для нашей страны продукт – игольчатый кокс. Сегодня Россия зависит от импорта этого продукта", — отметил Ведерников. "Газпром нефть" имеет все необходимое для развития СПД

"Мы сможем производить до 30–35 тысяч тонн в год игольчатого кокса. Наша компания уже на этом этапе рассматривает разные варианты, как можно дополнительно нарастить производство этого продукта: либо из внешних источников, либо за счет увеличения объемов сырья, перерабатываемого на НПЗ, которое пригодно для получения игольчатого кокса. Кроме российского рынка, мы готовы будем дать и экспортный объем, так как спрос на эту продукцию постоянно растет", — рассказал топ-менеджер.

Помимо игольчатого кокса, компания будет производить электроды из него. Для этого в Омске строится завод электродов. "По нашим оценкам, потребности российского рынка сейчас составляют 30–40 тысяч тонн электродов ежегодно", — сказал Ведерников.