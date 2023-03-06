МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Правоохранительные органы изъяли нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты" на сумму более 21 миллиона долларов, сообщается в телеграм-канале Службы безопасности Украины (СБУ). Тушите свет: Украина нашла способ заработать

Как уточняется, ведомство при участии Бюро экономической безопасности провело обыски на базах и складах компаний. В результате мероприятий было изъято свыше 16 тысяч тонн продукцию на общую сумму почти в 800 миллионов гривен, что приблизительно равно 21,6 миллиона долларов.

Согласно информации, бывшее руководство "Укрнафты" и "Укртатнафты" незаконно вывело эти нефтепродукты из компании. СБУ уже предприняла меры для предотвращения незаконного сбыта изъятой продукции. В данный момент обсуждается вопрос ареста нефтепродуктов и использования их для нужд украинской армии.

Ранее главного бухгалтера "Укртатнафты" заподозрили в присвоении средств в размере около одного миллиарда долларов на предприятиях "Укрнафта" и "Укртатнафта". На Украине подвели итоги отопительного сезона

Кроме того, СБУ установила, что "Укртатнафта" производила и продавала топливо через автозаправочные станции, не уплачивая акцизный налог. При этом акциз учитывался в отпускных ценах. Долг компании по налогу достиг 605 миллионов гривен (около 16,3 миллиона долларов).

Осенью прошлого года "Укрнафта" и "Укртатнафта" были национализированы, владельцами их акций стало государство.