МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают снижаться на прогнозе по росту экономики Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. СБУ изъяла нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты" на 21 миллион долларов

По состоянию на 14.46 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,49% — до 84,55 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,48%, до 78,47 доллара.

"Прогнозы по ВВП Китая были довольно низкими и могут быть потенциальной причиной сегодняшнего снижения цен на нефть", — сказал агентству Блумберг аналитик UBS Group AG в Цюрихе Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

Власти Китая в воскресенье оценили перспективы роста ВВП страны в текущем году в 5%, что оказалось слабее ожиданий рынков. КНР является одним из крупнейших мировых потребителей и импортеров нефти.