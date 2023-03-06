МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Текущий кризис наглядно продемонстрировал всем, что "жажду нефти будет трудно утолить", пишет Bloomberg. В Польше с ужасом ждут "демографического метеорита"

Если снижение предложения стало благом для производителей сырой нефти и их инвесторов, то на потребителях это отразилось крайне негативно. Кроме того, это усложнило усилия центральных банков по сдерживанию инфляции.

Согласно информации Международного экономического агентства (МЭА), потребление этого энергоносителя в 2023 году достигнет рекордного уровня: предложение не успевает за спросом на фоне спецоперации на Украине, замедления темпов роста добычи на сланцевых месторождениях в США и недостаточных инвестиций в производство.

Ранее глава отдела исследований сырьевых товаров Goldman Sachs Джефф заявил, что в четвертом квартале этого года цены на нефть подскочат до 100 долларов за баррель — запасы в мире сокращаются, а денежная масса стабилизируется. По его мнению, к этому подтолкнет отмена Китаем строгих мер из-за COVID-19 и ожидаемая в связи с этим перегрузка мировых резервных производственных мощностей.

Главный экономист trader Trafigura Group Саад Рахим, в свою очередь, указал на то, что "многие просто недооценивают спрос и переоценивают производство в США". Он обратил внимание, что замедление происходит даже на фоне того, что Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. и другие стали выкачивать больше нефти из Пермского бассейна в Западном Техасе и Нью-Мексико. Зацикленность на коммунизме назвали причиной подрыва "Северных потоков"

По словам гендиректора Chevron Майка Вирта, сейчас наблюдается дефицит глобальных свободных производственных мощностей, а рост предложения сланцевой нефти в Соединенных Штатах просто не будет в силах покрыть его, если спрос увеличится в конце этого года. В этом случае ОПЕК продолжит оставаться главным мировым производителем.

Ранее основатель Andurand Capital Пьер Андюран сказал, что мировые цены на нефть в последние месяцы упали слишком сильно, а потому уже в 2023 году на фоне восстановления спроса на нефть в Китае баррель вновь подорожает до 140 долларов за баррель.