ХЬЮСТОН, 6 мар — ПРАЙМ. Россия продолжает снабжать нефтью мировой рынок, несмотря на изменение структуры цен, заявил председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт. Bloomberg пообещал нефть по 100 долларов в четвертом квартале

"Российская нефть по-прежнему поставляется на мировой рынок при изменившейся структуре цен", — заявил он в ходе выступления на энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.

Кроме того, Вирт подчеркнул, что и рынок газа претерпел большие структурные изменения с началом специальной военной операции России на Украине.

"Рынки газа структурно в наибольшей степени изменились после начала (спецоперации РФ) на Украине", — сказал он.

По его словам, США, которые и прежде выступали крупным экспортером природного газа, вероятно, теперь еще больше будут наращивать объемы своих поставок в другие страны. "Это, в свою очередь, влечет за собой изменения в механизмах ценообразования", — указал глава Chevron.

Оценивая трансформацию глобального нефтяного рынка под влиянием ситуации вокруг Украины, Вирт выразил мнение, что тот все еще пытается приспособиться к нынешним геополитическим событиям.

"Российская нефть, как вам известно, все еще поступает на различные рынки", — отметил глава американского нефтегазового гиганта.

Вирт также добавил, что у США есть три пути поставок газа в Европу, включая строительство нового газопровода, новые партнерства по существующей инфраструктуре и отправка СПГ.

"У нас есть три опции. Одна — это трубопровод, который обсуждался многими странами, (будет стоить — ред.) миллиарды долларов капиталовложений и очень сложен", — заявил он в ходе выступления на энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.

По словам Вирта, второй путь — это задействование действующей инфраструктуры. "Мы не являемся партнерами в этих производственных мощностях", — отметил он.

Третья возможность, на которую указал глава Chevron — это поставки СПГ морским путем по Средиземному морю.

Наконец, Вирт заявил, что потолок цен на нефтепродукты из России, введенный Западом, создал множество сложностей для работы энергетических рынков.

"В нормальных условиях система оптимизируется (при изменении спроса и производственных мощностей — ред.). Но теперь существует множество сложностей", — сообщил он.

По словам Вирта, сложности связаны, в том числе, с ограничениями на возможность покупки, продажи и страхования нефтепродуктов.

Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам же дату должно определить правительство. Пока она не назначена.

Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.

При этом Еврокомиссия разъяснила, что под этот потолок не попадают те нефтепродукты, которые "существенным образом переработаны в третьей стране", а также если они были произведены в третьей стране путем смешения российской и иностранной нефти. Насколько они должны быть переработаны и в какой пропорции могут быть смешаны, не уточнялось.