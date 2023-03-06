МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают снижаться, хоть и меньшими, чем утром, темпами, рынки оценивают прогноз по росту экономики Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цены на нефть пошли вниз

По состоянию на 18.43 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,44% — до 85,44 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 79,48 доллара. Утром нефть обеих марок дешевела в пределах 1,5%.

Днем ранее власти Китая — одного из крупнейших мировых потребителей и импортеров нефти — оценили перспективы роста ВВП страны в 2023 году в 5%, что оказалось слабее ожиданий рынков. При этом объем ВВП за 2022 год вырос на 3% при прогнозе в 5,5%.

"Помните, трейдеры думали, что после того, как Китай ослабил коронавирусные ограничения, мы увидим высокий спрос, но сегодня эти ожидания столкнулись с реальностью", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика AvaTrade Наима Аслама (Naeem Aslam). "Проще говоря, "быкам" сегодня будет трудно подтолкнуть цены", — заключил эксперт.