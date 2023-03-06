ХЬЮСТОН, 6 мар — ПРАЙМ. Возможность РФ продолжать продажу нефти является очень важным фактором для глобального рынка, заявил глава одного из крупнейших энергетических трейдеров Gunvor Торбьорн Торнквист. Глава Chevron констатировал, что Россия продолжает снабжать мир нефтью

"Теперь есть понимание, что Россия смогла продолжить продавать нефть, и это очень, очень важный фактор для глобальной системы", — сообщил он в ходе выступления на энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.