Глава Gunvor назвал возможность продажи нефти Россией важным фактором
Глава Gunvor: возможность продажи нефти Россией является важным фактором для глобального рынка
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ХЬЮСТОН, 6 мар — ПРАЙМ. Возможность РФ продолжать продажу нефти является очень важным фактором для глобального рынка, заявил глава одного из крупнейших энергетических трейдеров Gunvor Торбьорн Торнквист.
"Теперь есть понимание, что Россия смогла продолжить продавать нефть, и это очень, очень важный фактор для глобальной системы", — сообщил он в ходе выступления на энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.
https://1prime.ru/oil/20230306/839991349.html
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