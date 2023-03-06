МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вряд ли вырастут до 120-140 долларов за баррель в ближайшем будущем: хотя на рынке ожидается сокращение предложения сырья и при этом спрос на него растет, но ОПЕК+ не позволит резких скачков котировок, такое мнение РИА Новости высказал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Нефть продолжает дешеветь на прогнозе по ВВП Китая

"Сценарии могут быть разные, но не думаю, что, допустим, 120-140 (долларов за баррель — ред.) возможен в ближайшее время — ОПЕК+ внимательно следит за рынком и не должен допустить резких "свингов" ни в ту, ни в другую сторону", — сказал Скрябин.

По его словам, "дефицит нефти долгосрочно вызван резким падением инвестиций в бурение и разведку, что не позволит сильно увеличить производство". Также Россия в марте сокращает добычу на 0,5 миллиона баррелей в сутки, что, по мнению собеседника агентства, тоже значимо для рынка.

"То есть формируется шок предложения, при этом со спросом все выглядит хорошо. Это и снятие ковидных ограничений, и возобновление перелетов с КНР (может добавить к спросу 0,5-1 миллион баррелей в сутки), курс на пополнение стратрезерва США уже был заявлен. И в целом логистика стала более дорогой, менее эффективной и прозрачной, что также добавляет к цене на нефть", — пояснил эксперт.

В то же время аналитики Центра развития энергетики (ЦРЭ) в этом году ожидают превышения цен на нефть уровня в 100 долларов за баррель. "Экономика Китая начинает восстанавливаться после двух лет коронавирусных ограничений. Совершенно очевидно, что спрос на нефть в мире в 2023 году увеличится, в то время как новых крупных источников нефти не появится. Мы по-прежнему полагаем, что мировые цены на нефть в течение года превысят уровень в 100 долларов за баррель", — пояснили они в своем февральском отчете.