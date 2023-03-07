Байдена обвинили в том, что он не позволяет добывать нефть на Аляске
Сенатор: США покупают 100 тысяч баррелей нефти в день у Венесуэлы вместо добычи на Аляске
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. США импортируют по 100 тысяч баррелей нефти в день из Венесуэлы вместо того, чтобы добывать ее на Аляске, заявил сенатор штата Дэн Салливан.
"Мы сейчас импортируем 100 тысяч баррелей (нефти) в день из Венесуэлы, и вы (президент США Джо Байден) не позволяете Аляске производить американскую энергию. К нам относятся хуже, чем к Венесуэле при действующей администрации", — заявил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.
В феврале источник РИА Новости сообщал, что США получают из Венесуэлы по 100 тысяч баррелей нефти в сутки после ослабления санкций.
https://1prime.ru/oil/20230307/839992688.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.