МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. США импортируют по 100 тысяч баррелей нефти в день из Венесуэлы вместо того, чтобы добывать ее на Аляске, заявил сенатор штата Дэн Салливан. Глава Gunvor назвал возможность продажи нефти Россией важным фактором

"Мы сейчас импортируем 100 тысяч баррелей (нефти) в день из Венесуэлы, и вы (президент США Джо Байден) не позволяете Аляске производить американскую энергию. К нам относятся хуже, чем к Венесуэле при действующей администрации", — заявил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.

В феврале источник РИА Новости сообщал, что США получают из Венесуэлы по 100 тысяч баррелей нефти в сутки после ослабления санкций.