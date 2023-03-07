МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Представители крупнейших энергетических компаний США на текущей неделе встретятся в Хьюстоне с делегациями стран-членов ОПЕК, чтобы обсудить ситуацию на глобальном рынке и другие вопросы, сообщил РИА Новости отраслевой источник. Цены на нефть растут после опровержения новости о выходе ОАЭ из ОПЕК

Как ожидается, встречи, которые будут носить рабочий характер, пройдут на полях стартовавшей в понедельник крупнейшей международной энергетической конференции CERAWeek. Временные рамки проведения данных контактов источник не конкретизировал.

По словам собеседника агентства, делегаты стран ОПЕК и представители энергетических гигантов США намерены обсудить ситуацию с текущими проектами, а также ряд сопутствующих вопросов, включая ESG-повестку и поставки энергоресурсов на мировые рынки.

Помимо этого, ожидаются встречи представителей этих компаний с делегатами не входящих в нефтяной картель стран, таких как Колумбия и Бразилия, также принимающих участие в энергетической конференции в Хьюстоне.