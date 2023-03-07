МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. До конца марта государствам Евросоюза нужно принять решение о снижении потолка цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Об этом сообщает информагентство Bloomberg. Советник Байдена оценил эффективность политики ценового потолка

Как отметил министр, страны Евросоюза "должны установить верхний предел цен на российскую нефть, чтобы не позволить российскому государству получить дополнительную выгоду".

Он выразил уверенность, что эта мера стала бы шагом "в правильном направлении", и призвал европейские государства "продолжать дружеское давление" на страны-соседей России. В результате, как считает Рейнсалу, эти страны не будут участвовать в нарушениях антироссийского санкционного режима Евросоюза.