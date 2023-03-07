МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают ожидать выступлений главы ФРС США, которые могут содержать подсказки по монетарной политике и повлиять на перспективы экономики и спроса. Раскрыто, почему Польша требует от России компенсацию за недопоставку сырья

По состоянию на 8.08 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,29% — до 86,43 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 80,67 доллара.

"Похоже, что цены могут вновь протестировать уровень в 90 долларов", — сказал агентству Bloomberg рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).

Позднее во вторник глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл выступит перед банковским комитетом сената, а в среду — перед комитетом по банковским услугам. Рынки надеются услышать от Пауэлла подсказки о дальнейших планах регулятора по ставке на фоне по-прежнему высокой инфляции и опасений рецессии. В Европе призвали снизить потолок цен на российскую нефть

По данным CME Group, 70,1% аналитиков ожидают повышения ключевой ставки ФРС в марте вновь на 25 базисных пунктов — до 4,75-5% годовых. В то же время 29,9% ожидают увеличения уже на 50 базисных пунктов.

В то же время инвесторы оценивают и статистику из Китая, который является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти в мире. Импорт КНР в феврале снизился на 10,2%, тогда как прогнозировалось уменьшение лишь на 5,5%. А экспорт опустился на 6,8%, что оказалось лучше прогноза снижения на 9,4%.